Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa günü yüzde 0,65'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,65'lik yükselişle tamamladı. Endeks 552,24 puanlık artışla 86 bin 847 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi de 0,76 değer kazandı. - İSTANBUL