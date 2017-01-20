Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 artışla 83.067,15 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile madencilik oldu.



BIST 100 endeksi gün içinde 82.000 puanın altına gerilese de son iki haftada etkili olan alış ağırlıklı seyrini devam ettirdi ve haftayı 83.000 puanın üzerinde tamamladı.



Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının, yurt dışında ise ABD başkanlığını devralacak Donald Trump'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtiyor.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 83.400 ve 84.00 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getiriyor.



AA Finans Beklenti Anketi





AA Finans'ın Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin ankete katılan 17 ekonomistin çoğu politika faizinde, faiz koridorunun üst bandında ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranında artış bekliyor.





Buna göre, ekonomistlerin 12'si yüzde 8,00 olan politika faizinde 25 ila 100 baz puan artış olacağını, 5 ekonomist ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 14'ü yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 150 baz puan yükseliş olacağını, 3 ekonomist ise faiz koridorunun üst bandında değişiklik olmayacağını ifade ediyor.



Ankete katılan ekonomistlerin 5'i ise yüzde 7,25 olan borçlanma faiz oranında 50 - 125 baz puanlık artış olabileceğini belirtirken, 12 ekonomist de değişiklik beklemiyor. Ekonomistlerin 14'ü yüzde 10 olan geç likidite penceresi borç verme faizinde 50 ila 200 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ederken, 3 ekonomist ise faizin sabit tutulacağını öngörüyor.?