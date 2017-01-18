Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 yükselişle 82.779,25 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 416,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi ise yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile inşaat oldu.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 82.895 puana kadar çıkmasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 82.700-82.800 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın TSİ 23.00'teki açıklamalarının takip edileceğini belirterek, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 81.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 83.400 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.