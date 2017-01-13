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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 yükselişle 81.524,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 633,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 azalırken, holding endeksi ise yüzde 1,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile banka oldu.

BIST 100 endeksi dünkü hızlı yükselişin ardından gelen satışlarla bugün 80.358,94 puana kadar gerilese de mali dışı sektörlerde etkili olan alımlarla 81.000 puanı aştı.

Analistler, haftaya ABD'de enflasyon ve Çin'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 79.000 seviyesinin destek, 82.00 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

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