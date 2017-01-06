Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 yükselişle 77.106,57 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 720,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi ise yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile finansal kiralama faktoring oldu.
Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi 76.145,05 seviyesinde güçlenen alımlarla yükseliş geçti ve 77.000 puanın üzerine çıktı.
Analistler, haftaya yurt içinde Kasım 2016'ya ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise başta ABD'de enflasyon ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydediyor.
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 yükselişle 77.106,57 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 yükselişle 77.106,57 puandan tamamladı.
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