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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı
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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 yükselişle 76.386,30 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 yükselişle 76.386,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 242,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkisi ile kazançlarının bir kısmını geri vererek 76.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde teknik açıdan 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.000 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydediyor.

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