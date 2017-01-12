Borsa günü yüzde 4,15'lik yükselişle hacim rekoru kırılarak kapandı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 4,15'lik yükselişle tamamladı. Endeks 3.224 puanlık yükselişle 80 bin 891 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 8,1 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 6,17, holding endeksi de 3,77 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Günü Yükselişle Kapattı
Borsa günü yüzde 4,15’lik yükselişle hacim rekoru kırılarak kapandı.
Borsa günü yüzde 4,15'lik yükselişle hacim rekoru kırılarak kapandı.
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