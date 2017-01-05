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Borsa Günü Yükselişle Kapattı
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Borsa Günü Yükselişle Kapattı

Borsa günü yüzde 0,32’lik yükselişle tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Kapattı

Borsa günü yüzde 0,32'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,32'lik yükselişle tamamladı. Endeks 242,71 puanlık düşüşle 76 bin 386 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,21 arttı. - İSTANBUL

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