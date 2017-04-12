Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa günü yüzde 0,05'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,05'lik yükselişle tamamladı. Endeks 47,67 puanlık artışla 90 bin 952 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,32 azaldı. - İSTANBUL