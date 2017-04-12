Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 yükselişle 90.952,16 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 47,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,61 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,32 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile iletişim oldu.



Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında görülen alımların genele yayılamaması nedeniyle bu seviyeyi aşamadı.



Analistler, dolar/TL'nin 3,6566 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin devam ettiğini ifade etti.



BIST 100 endeksinde, mart ayında kırılamayan 91.000-91.500 direnç bölgesinin dün ve bugün de aşılamadığını söyleyen analistler, bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.



Analistler, yarın Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğine değinerek, dolar/TL'nin 3,6650 altında kalıcılık sağlaması durumunda pay piyasalarını pozitif etkilemeye devam edebileceğini kaydetti.