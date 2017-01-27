Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Günü Yatay Tamamladı
Ara
BİST 83.827 %0,00
DOLAR 3,8591 %0,19
EURO 4,1349 %0,46
PARİTE 1,0712 %0,34
ALTIN 147,34 %0,06
FAİZ 11,37 %-0,61
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzdelik bazda değişim göstermeyerek 83.827,39 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzdelik bazda değişim göstermeyerek 83.827,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesinden 83.500 - 84.000 bandında yatay bir seyir izledi.

Haftaya yurt içinde Fitch'in açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisinin izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini kaydediyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>