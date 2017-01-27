Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzdelik bazda değişim göstermeyerek 83.827,39 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,17 ile elektrik oldu.



BIST 100 endeksi, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesinden 83.500 - 84.000 bandında yatay bir seyir izledi.



Haftaya yurt içinde Fitch'in açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisinin izleneceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini kaydediyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor.