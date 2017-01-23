Borsa Günü Yatay Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 düşüşle 83.047,80 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile madencilik oldu.



Haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 83.400 puanın üzerine test etse de yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde 83.000 seviyesinde yatay bir seyir izledi.



Analistler, yarın yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 82.000 seviyesinin destek, 83.400-84.200 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



AA Finans Beklenti Anketi









AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin anketine katılan 17 ekonomistin çoğu politika faizi, faiz koridorunun üst bandı ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranında artış bekliyor. Buna göre, ekonomistlerin 12'si yüzde 8,00 olan politika faizinde 25 ila 100 baz puan artış olacağını, 5 ekonomist ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 14'ü yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 150 baz puan yükseliş olacağını, 3 ekonomist ise faiz koridorunun üst bandında değişiklik olmayacağını ifade ediyor.



Ankete katılan ekonomistlerin 5'i yüzde 7,25 olan borçlanma faiz oranında 50-125 baz puanlık artış olabileceğini belirtirken, 12 ekonomist de değişiklik beklemiyor. Ekonomistlerin 14'ü yüzde 10 olan geç likidite penceresi borç verme faizinde 50 ila 200 baz puanlık artış olabileceği tahmininde bulunurken, 3 ekonomist de faizin sabit tutulacağını öngörüyor.?