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Borsa Günü Yatay Kapattı

Borsa günü yüzdelik bir değişim olmadan tamamladı.

Borsa Günü Yatay Kapattı

Borsa günü yüzdelik bir değişim olmadan tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzdelik bir değişim olmadan tamamladı. Endeks 0,75 puanlık düşüşle 77 bin 393 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,36 değer kazandı. - İSTANBUL

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