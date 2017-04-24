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Borsa Günü Rekorla Tamamladı
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Borsa Günü Rekorla Tamamladı

Borsa Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü yüzde 1,49’luk yükselişle tüm zamanların en yüksek değeri olan 93 bin 802 puandan tamamladı.

Borsa Günü Rekorla Tamamladı

Borsa Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü yüzde 1,49'luk yükselişle tüm zamanların en yüksek değeri olan 93 bin 802 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,49'luk yükselişle tüm zamanların en yüksek değerinden tamamladı. Endeks 1.378 puanlık artışla 93 bin 802 kapanırken Toplam işlem hacmi de 4,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi de yüzde 1,48 değer kazandı. - İSTANBUL

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