Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde 95.196,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek günü yüzde 0,25 azalışla 94.282,48 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 239,87 puan azalırken toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile spor oldu.



Gün içinde Japonya ve Avrupa merkez bankalarının beklentiler doğrultusunda para politikalarında değişikliğe gitmemesi piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasını sağladı. TL, dolar karşısında güçlenirken, BIST 100 endeksi de gün içinde yükseliş trendindeki hareketini sürdürerek 95.196,45 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 puan üzerinde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, 94.000-94.500 bandında dengelendi.



TL ise dolar karşısında Meksika pesosundan sonra en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi oldu. Dolar/TL 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi ve yurt içi piyasalarının kapanışında 3,56 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.



Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de 1'inci çeyrek büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 direnci üzerinde kapanış yapması durumunda yükseliş trendindeki hareketin tekrar güçlenebileceğini tahmin eden analistler, gelen kar satışlarının 92.400 seviyesinin üzerinde karşılanmasının önemli olduğunu dile getirdi.