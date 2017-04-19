Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,62'lik düşüşle tamamladı. Endeks 569,65 puanlık azalışla 90 bin 804 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti. - İSTANBUL