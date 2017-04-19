Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
Ara
BİST 90.804 %-0,62
DOLAR 3,6633 %0,07
EURO 3,9276 %-0,04
PARİTE 1,0718 %-0,11
ALTIN 150,84 %-0,63
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 569,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile teknoloji, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 91.888,68 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 90.434,32 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

Analistler, bugün akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, yarın ise yurt içinde nisan ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya ÜFE, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endekste, 89.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükseliş durumunda 91.500 ve 92.000 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Üretici Fiyatları Endeksi, Üretici Fiyatı Endeksi, Amerika Merkez Bankası, Abd Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Philadelphia, Istanbul, İstanbul