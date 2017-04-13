Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa günü yüzde 1,19'luk düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,19'luk düşüşle tamamladı. Endeks 1.081,48 puanlık azalışla 89 bin 870 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kaybetti. - İSTANBUL