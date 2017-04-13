Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
Borsa günü yüzde 1,19’luk düşüşle tamamladı.
Borsa günü yüzde 1,19'luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,19'luk düşüşle tamamladı. Endeks 1.081,48 puanlık azalışla 89 bin 870 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi de yüzde 1,01 değer kaybetti. - İSTANBUL
-
Sığınmacı olarak ayak bastığı Türkiye'de restoran zinciri kurdu
-
THY, 250 kişiyi işe alacak! Koşullar belli oldu
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Türk firması Formula pistlerine damga vurdu!
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Kılıçdaroğlu'nu silahlı askerler karşılayınca ortalık karıştı