Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 düşüşle 90.904,49 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 335,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.



Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarının düşüş eğiliminden bulduğu destekle 91.832,03 puana kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı. Endeks, gün içinde en düşük 90.836,38 puanı görmesinin ardından, analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 91.000-91.500 bandının hemen altında kapanış yaptı.



Analistler, banka pay piyasalarında, dünkü yüzde 5,9'luk yükselişin ardından bugün kar satışlarının etkili olduğunu belirterek, bunun da BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini sınırladığını ifade etti.



BIST 100 endeksinin, mart ayında iki kez test ettiği ve aşamadığı 91.000-91.500 direnç bölgesini bugünkü denemesinde de aşamadığına dikkati çeken analistler, bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.



Analistler, yarın Çin'de enflasyon, İngiltere'de işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydederek, jeopolitik risk algısının yükseldiği bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini dile getirdi.