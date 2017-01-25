Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.079,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 ile metal ana oldu.
BIST 100 endeksi gün içinde 84.278,03 puana kadar çıkmasının ardından, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 83.000 bandına geriledi.
Analistler, yarın yurt dışında İngiltere'de büyüme, ABD'de ise hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.200 seviyesinin destek durumuna geldiğini belirten analistler, 84.400 ve 85.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor.
Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.
-
Kritik "Türkiye" açıklaması öncesi uyardı: Geçen yıla göre daha zayıf
-
Pasaportlar tarih oluyor! Elinizi kolunuzu sallayarak geçeceksiniz
-
Emeklilere promosyon müjdesi! Bakan tarih verdi
-
Devlerin yıllar süren davasında karar verildi! İmha ediliyor
-
Dolar yine aldı başını gidiyor!
-
Sadece 40 TL! Altın fiyatları artınca 'düğüncüler'in yeni gözdesi oldu
-
Yine arttı! Dolar rekora gidiyor
-
Başka bir prensi öldüren prens idam edildi