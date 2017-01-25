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Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.079,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 ile metal ana oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde 84.278,03 puana kadar çıkmasının ardından, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi ve etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 83.000 bandına geriledi.

Analistler, yarın yurt dışında İngiltere'de büyüme, ABD'de ise hizmet sektörü verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.200 seviyesinin destek durumuna geldiğini belirten analistler, 84.400 ve 85.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

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