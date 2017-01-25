Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa günü yüzde 1,28'lik düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,28'lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.079 puanlık azalışla 83 bin 128 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi de 0,80 değer kaybetti. - İSTANBUL