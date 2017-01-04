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Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 düşüşle 76.143,59 puandan tamamladı.

Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 düşüşle 76.143,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 474,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi ise yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,72 ile metal ana oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 77.022,24 seviyesine kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve günü 76.143,59 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP İstihdam Raporu ve imalat verilerinin takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde teknik açıdan 77.700 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydediyor.

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