Borsa Günü Düşüşle Kapattı

Borsa günü yüzde 0,58'lik düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,58'lik düşüşle tamamladı. Endeks 478,93 puanlık düşüşle 82 bin 300 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi de 0,95 değer kaybetti. - İSTANBUL