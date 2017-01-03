Borsa yılın ilk işlem gününü yüzde 1,46'luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi yılın ilk işlem gününü yüzde 1,46'luk düşüşle tamamladı. Endeks 1.136 puanlık düşüşle 76 bin 618 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi ise 1,45 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa Günü Düşüşle Kapattı
Borsa yılın ilk işlem gününü yüzde 1,46’luk düşüşle tamamladı.
Borsa yılın ilk işlem gününü yüzde 1,46'luk düşüşle tamamladı.
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