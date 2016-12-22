Borsa günü yüzde 0,28'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,28'lik düşüşle tamamladı. Endeks 214,74 puanlık düşüşle 77 bin 404 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa Günü Düşüşle Kapattı
Borsa günü yüzde 0,28’lik düşüşle tamamladı.
Borsa günü yüzde 0,28'lik düşüşle tamamladı.
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