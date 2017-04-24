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Borsa Güne Yükselişle Başladı
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Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,54’lük yükselişle başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,54'lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,54'lük yükselişle başladı. Endeks, 496,08 puanlık artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 92 bin 920,01 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,27, holding endeksi de 0,72 değer kazandı. - İSTANBUL

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