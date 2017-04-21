Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,67’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,67'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,67'lik yükselişle başladı. Endeks, 612,32 puanlık artışla 92 bin 651,70 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,86, holding endeksi de 0,49 değer kazandı. - İSTANBUL
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