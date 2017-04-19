Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,23’lük yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,23'lük yükselişle başladı. Endeks, 209,06 puanlık artışla 91 bin 582 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,29, holding endeksi de 0,14 değer kazandı. - İSTANBUL
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Hükümetten referandumun iptalini isteyen CHP'ye sert tepki!
-
Ünlü şarkıcının bu halini görenler gözlerine inanamıyor
-
Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncuyu kaybettik
-
Ve beklenen haber geldi! Evleniyorlar
-
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı
-
Bu fotoğraf çileden çıkardı: İçimizdeki hain