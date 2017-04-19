Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 91.582,84 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 209,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile inşaat oldu.



Dün, gün içinde 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti. Kapanışa doğru Akbank pay piyasasındaki kısa süreli ve hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 91.982,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 91.373,78 puandan tamamladı.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımları ile jeopolitik risklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğine dikkati çekti. Bugün, Avro Bölgesi enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 91.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi konumundaki 93.398,33 seviyesi olacağını dile getirdi.