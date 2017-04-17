Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,74’lük yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,74'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,74'lük yükselişle başladı. Endeks, 667,63 puanlık artışla 90 bin 731 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,75, holding endeksi de 0,69 değer kazandı. - İSTANBUL
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