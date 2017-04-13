Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,27’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,27'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,27'lik yükselişle başladı. Endeks, 248,58 puanlık artışla 91 bin 200 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,40, holding endeksi de 0,20 değer kazandı. - İSTANBUL
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı