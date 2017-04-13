Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 91.200,73 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 248,58 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile sigorta oldu.



Döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle gün içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 91.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeyi aşamadı ve günü yüzde 0,05 artışla 90.952,16 puandan tamamladı.



ABD Başkanı Donald Trump, dün verdiği mülakatta, doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) düşük faiz politikasını beğendiğini ifade etti. Analistler, Trump'ın açıklamalarından sonra New York borsası ve dolar endeksinde gerilemelerin görüldüğünü kaydetti.



Dolar endeksi, bugün 100,01 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda 0,71 azalışla 100,06 seviyesinden işlem görüyor.



Bugün, yurt içinde menkul kıymet, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Michigan Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.850 seviyesinin direnç, 89.700 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.