Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,39’luk yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,39'luk yükselişle başladı. Endeks, 351,95 puanlık artışla 91 bin 256 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,81, holding endeksi de 0,07 değer kazandı. - İSTANBUL
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