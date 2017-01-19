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Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 82.964,10 puandan başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 82.964,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 184,85 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,73 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile gıda içecek oldu.

Dün, güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üstte 10'uncu işlem gününe taşıyarak 83.000 puan sınırına kadar çıktı ve günü yüzde 0,51 artışla 82.779,25 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve açıklanacak makro ekonomik veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

TCMB Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, BIST 100 endeksi için, 83.400 seviyesinin direnç, 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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