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Borsa Güne Yükselişle Başladı
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Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,18’lik yükselişle başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,18'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,18'lik yükselişle başladı. Endeks, 148,06 puanlık yükselişle 82 bin 510 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,19, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. - İSTANBUL

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