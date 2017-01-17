Borsa, güne yüzde 0,48'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,48'lik yükselişle başladı. Endeks, 391,71 puanlık yükselişle 82 bin 103 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,48’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,48'lik yükselişle başladı.
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