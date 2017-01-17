Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 82.103,40 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 391,71 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi oldu.



Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 82.160,05 puan görmesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 81.711,69 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW endeksleri ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



BIST 100 endeksinin, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında oluşan fiyat boşluğunu son 10 gündür devam eden yükseliş rallisi ile kapattığını ifade eden analistler, bu seviyelerden gelebilecek kar satışlarının gücünün takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 82.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.