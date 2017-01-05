Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı. Endeks, 242,79 puan artarak 76 bin 386 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazandı, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,32’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.
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