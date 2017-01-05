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Borsa Güne Yükselişle Başladı
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Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,32’lik yükselişle başladı.

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,32'lik yükselişle başladı. Endeks, 242,79 puan artarak 76 bin 386 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazandı, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kaybetti. - İSTANBUL

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