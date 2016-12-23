Borsa, güne yüzde 0,05'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,05'lik yükselişle başladı. Endeks, 38,67 puan yükselişle 77 bin 443 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa Güne Yükselişle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,05’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,05'lik yükselişle başladı.
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