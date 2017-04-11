Borsa Güne Yatay Başladı
Borsa, güne yüzde 0,07’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,07'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,07'lik yükselişle başladı. Endeks, 63,52 puanlık yükselişle 91 bin 303 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,01 yükseldi. Holding endeksi ise 0,01 değer kaybetti. - İSTANBUL
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