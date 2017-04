Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 91.303,97 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 63,52 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile spor oldu.



Dün, yurt içinde açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın BIST 100 endeksi, özelikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 3,10 artışla 26 Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 91.240,45 puandan tamamladı.



Analistler, BIST 100 endeksinin mart ayında iki kez test ettiği 91.000-91.500 direnç bölgesini aşması durumunda hedefin tarihi zirve olan 93.398,53 seviyesi olduğunu söyledi.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Michigan Üniversitesi'nde dün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin Fed'in hedefleri olan tam istihdamı ve yüzde 2'lik enflasyon seviyesini yakaladığına işaret ederek, "Kademeli faiz artışları büyük ihtimalle izleyeceğimiz yol olarak gözüküyor. Enflasyon eğrisinin gerisinde kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yellen, Fed'in, faizlerin kademeli artırımında çok beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceğini ve bu durumda bankanın faiz artırımlarını hızlandırmak zorunda kalacağını, bunun ise resesyona neden olacağını vurguladı.



Analistler, ABD'de açıklanan verilerin Fed'in beklentileri doğrultusunda gelmesi durumunda haziranda kademeli bir faiz artışına gidilebileceğini ifade etti.



Bugün yurt içinde cari işlemler açığı verisi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 89.500 seviyelerinin destek, 92.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 2,5 milyar dolar oldu.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.