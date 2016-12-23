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Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 77.443,40 puandan başladı.

Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 77.443,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 38,67 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile gıda içecek oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan veriler öncesinde 77.500 - 77.700 bandında yatay bir seyir izledi. ABD'de açıklanan büyüme verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçen endeks, günü yüzde 0,28 değer kaybıyla 77.404,74 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fransa ve İngiltere büyüme verileri ile ABD konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksin de 77.700 direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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