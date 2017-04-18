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Borsa Güne Satıcılı Başladı
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Borsa Güne Satıcılı Başladı

Borsa, kurdaki yükselişle beraber güne hafif satıcılı yatay bir başlangıç yaptı.

Borsa Güne Satıcılı Başladı

Borsa, kurdaki yükselişle beraber güne hafif satıcılı yatay bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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