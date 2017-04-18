Borsa Güne Satıcılı Başladı
Borsa, kurdaki yükselişle beraber güne hafif satıcılı yatay bir başlangıç yaptı.
Borsa, kurdaki yükselişle beraber güne hafif satıcılı yatay bir başlangıç yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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