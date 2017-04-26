Borsa Güne Rekorla Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 artarak güne 94.673,16 puanla rekorla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 38,25 puanlık artışla tarihi zirve olan 94.673,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile metal eşya, makine oldu.

TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK SEVİYE

Küresel piyasalarda süren iyimserlik yurt içi pay piyasasında güçlü alımları beraberinde getirirken, dün BIST 100 endeksi 94.634,91 puana çıkarak hem gün içinde hem de tarihinde gördüğü en yüksek seviyeden günü tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.