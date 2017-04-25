Borsa Güne Rekorla Başladı

Borsa, yüzde 0,44'lük yükselişle yeni güne rekorla başladı.



Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,44'lük yükselişle başladı. Endeks, 414,62 puanlık artışla rekor serviye olan 94 bin 217 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,40, holding endeksi de 0,57 değer kazandı. - İSTANBUL