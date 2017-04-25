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Borsa Güne Rekorla Başladı
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Borsa Güne Rekorla Başladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 414,62 puanlık artışla 94.217,43 puandan güne başladı.

Borsa Güne Rekorla Başladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 414,62 puanlık artışla 94.217,43 puandan güne başladı.

Kaynak: Dunya.com

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