Borsa Güne Rekorla Başladı
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 414,62 puanlık artışla 94.217,43 puandan güne başladı.
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