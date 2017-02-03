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Borsa Güne Hafif Düşüşle Başladı
Borsa Güne Hafif Düşüşle Başladı
3 Şubat 2017 Cuma 10:07
TL'nin değer kazanması ile önemli bir ralli yakalayan borsa yeni güne hafif ekside başladı.
TL'nin değer kazanması ile önemli bir ralli yakalayan borsa yeni güne hafif ekside başladı.
Kaynak:
Dunya.com
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