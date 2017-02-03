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Borsa Güne Hafif Düşüşle Başladı
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Borsa Güne Hafif Düşüşle Başladı

TL'nin değer kazanması ile önemli bir ralli yakalayan borsa yeni güne hafif ekside başladı.

Borsa Güne Hafif Düşüşle Başladı

TL'nin değer kazanması ile önemli bir ralli yakalayan borsa yeni güne hafif ekside başladı.

Kaynak: Dunya.com

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