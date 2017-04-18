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Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 düşüşle 90.472,99 puandan başladı.

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 düşüşle 90.472,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 180,81 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,36 geriledi, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile bilişim oldu.

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen halk oylamasından "evet" sonucunun çıkmasının ardından dün 91.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,66 artışla 90.653,80 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların jeopolitik risklerle tedirgin bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Döviz kurlarındaki hareketliliklerin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan endekste 91.500'ün direnç, 89.500 seviyesinin ise destek olarak önce çıktığını kaydetti.

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