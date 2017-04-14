Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,21’lik düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 189,72 puanlık azalışla 89 bin 680 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,07, holding endeksi de 0,04 değer kaybetti. - İSTANBUL
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