Borsa, güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Endeks, 51,14 puanlık düşüşle 87 bin 343 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,09 düştü.
(İHA) - İSTANBUL
Borsa Güne Düşüşle Başladı
Borsa, güne yüzde 0,06’lık düşüşle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Endeks, 51,14 puanlık düşüşle 87 bin 343 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,09 düştü.