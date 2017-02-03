Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,06’lık düşüşle başladı.

Borsa Güne Düşüşle Başladı

Borsa, güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Endeks, 51,14 puanlık düşüşle 87 bin 343 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,09 düştü.

(İHA) - İSTANBUL

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